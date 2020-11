Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 11 heures

A l'occasion des journées contre les abus sur les enfants les 18 et 19 novembre 2020, les membres de l'Association défense enfants réunion Océan Indien (ADEROI) ont lancé des actions auprès des enfants pour les sensibiliser. Pour l'Aderoi, il est nécessaire d'informer les enfants dès leur plus jeune âge, de lever le tabou sur la problématique des abus sexuels... Elle souhaite repenser l'éducation au corps, à l'intimité, et à l'intégrité afin d'éviter , de réduire les violences sexuelles chez les enfants. Des "ateliers lecture" dans des écoles aux 4 coins de l'île, ainsi des ateliers "théâtre dans les crèches" ont donc été organisé tout au long de la semaine. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo ADEROI)

A l'occasion des journées contre les abus sur les enfants les 18 et 19 novembre 2020, les membres de l'Association défense enfants réunion Océan Indien (ADEROI) ont lancé des actions auprès des enfants pour les sensibiliser. Pour l'Aderoi, il est nécessaire d'informer les enfants dès leur plus jeune âge, de lever le tabou sur la problématique des abus sexuels... Elle souhaite repenser l'éducation au corps, à l'intimité, et à l'intégrité afin d'éviter , de réduire les violences sexuelles chez les enfants. Des "ateliers lecture" dans des écoles aux 4 coins de l'île, ainsi des ateliers "théâtre dans les crèches" ont donc été organisé tout au long de la semaine. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo ADEROI)