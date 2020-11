Suite à un dysfonctionnement informatique survenu à Carrefour Sainte-Clotilde les 10 et 11 novembre 2020, de nombreux clients se sont vus débités plusieurs fois leurs achats par carte bleue. L'enseigne annonce ce vendredi que les remboursements ont été effectués dans la nuit, les crédits redistribués devraient apparaître sur les comptes en banque entre le 20 et le 24 novembre. (Nous oublions ci-dessous le communiqué de Carrefour Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"La BNP nous informe que les opérations de cartes bancaires débitées à tort les 10 et 11 novembre ont été recréditées dans la nuit de jeudi à vendredi dans le système bancaire. En fonction de leur banque et de leur temps de traitement informatique, nos clients verront apparaitre le crédit sur leur compte entre le vendredi 20 et le mardi 24 novembre.

Carrefour Sainte Clotilde présente à nouveau toutes ses excuses à ses clients pour ce bug informatique du prestataire monétique Ingenico Worldline qui a généré de vives inquiétudes.

Les 10 et 11 novembre, le traitement informatique de la collecte des transactions de cartes bancaires a connu un dysfonctionnement et a généré le débit en double de certaines transactions.

Dès le 13 novembre, remarquant que le montant de la collecte ne correspondait pas à celui des tickets de caisse, et grâce à des remontées de nos clients, nous avons alerté la société Ingénico Worldline qui traite notre flux de cartes bancaires. La complexité des opérations d’annulation de ce bug, impliquant de nombreuses étapes et intervenants différents, explique pourquoi 10 jours ont été nécessaires pour régler le problème.

Carrefour Sainte Clotilde garantit le remboursement intégral des débits indus à tous ses clients et invite ceux qui n’auraient pas constaté de remboursement au plus tard le mardi 24 novembre, à se présenter à l’accueil à partir du mercredi 25 novembre".