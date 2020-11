BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 21 novembre 2020



- Faune et flore : la peur de l'après incendie du Maïdo

- Madagascar : 600 nouveaux paniers distribués à la population

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré : fraude électorale, NRL et masque en diamant

- Covid-19 : l'organisation des fêtes de fin d'année examinée mardi prochain

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un samedi baigné de soleil

Faune et flore : la peur de l'après incendie du Maïdo

S'il faut attendre que l'incendie soit éteint pour établir un bilan définitif, il a été suffisamment contenu pour ne pas se développer là où la survie des espèces endémiques était en jeu. Un gros travail de replantage et d'arrachage de plantes invasives sera cependant à effectuer pour assurer leur pérennité. Déclenché dès le 6 novembre dans la soirée, l'incendie est stabilisé depuis le mardi 10 novembre et maîtrisé depuis ce jeudi 19 novembre

Madagascar : 600 nouveaux paniers distribués à la population

Dans le sud malgache, 600 paniers garnis ont été distribués vendredi 13 et samedi 14 novembre 2020. La lutte contre la famine dûe au kere continue. Plusieurs familles victimes d'insuffisance alimentaire ont été assistées. Chaque week-end les équipes bénévoles s'activent pour continuer la distribution alors que la plateforme de dons Agir pour Mada est toujours active

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré : fraude électorale, NRL et masque en diamant



Les semaines passent et le monde n'en finit jamais de nous étonner. Entre une tentative de fraude électorale pendant le concours de l'oiseau de l'année, la création d'un masque constitué de 3.600 diamants et l'ouverture de la NRL pour les besoins d'un tournage, l'actualité nous a encore une fois surprise. Retour sur les infos insolites de la semaine.

Covid-19 : l'organisation des fêtes de fin d'année examinée mardi prochain

Ce vendredi 20 novembre 2020, les autorités ont fait le point sur la situation sanitaire de l'île. Camille Goyet, directrice de cabinet du préfet Jacques Billant, sera accompagnée du docteur François Chièze, directeur de la veille sanitaire de l'ARS et de Nicolas Thevenet, directeur adjoint de la veille sanitaire. Il a été annoncé que l'organisation des fêtes de fin d'année examinée mardi prochain

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un samedi baigné de soleil

Le week-end commence bien se dit Matante Rosina. Elle a vu qu'il y aura du soleil sur toute l'île ce samedi 21 novembre 2020.Notre gramoune a aussi qu'il y aura du vent et que la mer sera agitée. Tout cela est vrai chez-vous ?