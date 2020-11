Comme chaque année, la ville de La Possession souhaite maintenir son accompagnent auprès des associations dans le cadre de la promotion de leurs activités. A ce titre, nous vous informons que la campagne de subvention 2021 se poursuit jusqu'au 18 décembre 2020 à 15h00" indique la commune de La Possession dans un communiqué (Photo rb/www.ipreunion.com)

"L'accompagnement à l'écriture du dossier par un référent thématique se fera uniquement sur rendez- vous jusqu'au vendredi 11 décembre" note la mairie. Exceptionnellement, le dernier jour de réception des dossiers (le 18 décembre 2020) se fera comme suit :

- de 8h30 à 11h00 : Thématique Sports et loisirs

- de 11h00 à 13h00 : Thématique Culture et vie des quartiers

- de 13h00 à 15h00 : Thématiques Social et humanitaire, Vie scolaire et éducation, Patrimoine et Insertion

Les dossiers incomplets ne seront pas réceptionnés. Les dossiers arrivés hors délais ne seront pas analysés, merci donc de bien noter la fin de la campagne le 18 décembre 2020. Les dossiers transmis par voie postale devront impérativement être envoyés avant le 18 décembre 2020.

Plus d'information sur le site www.lapossession.re