Ils auront tous espéré jusqu'à la dernière minute : les comités d'entreprise, les associations, les fournisseurs, les partenaires, la quarantaine de travailleurs saisonniers et surtout les 50.000 visiteurs reçus chaque été ; malheureusement la décision est inévitable et le parc akOatys ne pourra pas organiser sa 14ème saison qui devait démarrer le 19 décembre prochain. Nous publions ici le communiqué du parc aquatique de La Réunion. (photo Akoatys)

Alors que la plupart des parcs métropolitains avaient pu ouvrir en juillet-août dernier dans des conditions relativement limitées, l’évolution des contraintes sanitaires a pris une toute autre mesure ces derniers jours et les capacités d’accueil des ERP sont clairement visées par les services de l’État.

" Notre site verrait sa capacité réduite à 25-30% de sa base habituelle. Sachant que notre rentabilité́ se situe autour des 80-90% de remplissage, l’équation est insoluble ", se désole Lionel Caro, gérant du parc, qui redoute également les risques de couvre-feu et autre confinement autour des fêtes.

Dans la situation actuelle, la PME aurait dû également faire face à des salaires et moyens supplémentaires pour répondre à un protocole extrêmement contraignant pour des clients en mal de loisirs, de détente et de liberté́.

" D’habitude, il nous faut 2 mois pour recruter et former l’équipe, mettre en place le site et communiquer pour cette période essentielle. Le parc fait la moitié de son chiffre d’affaires de mi-décembre à mi-janvier ! ", explique le chef d’entreprise.

Déjà̀ impacté par le confinement de mars, le parc aquatique s’était fixé une date limite de lancement 30 jours avant l’ouverture prévue le 19 décembre. Mais face au risque de nouvelles restrictions publiques, l’équipe a dû se résoudre à prendre la décision de ne pas ouvrir cette saison.

Comptant sur une amélioration de la situation dans les mois à venir, le parc prévoit désormais d’ouvrir ses portes le 9 octobre 2021, jour probable des premières vacances estivales.

La direction tient enfin à rassurer ses clients sur le fait que les billets prévus pour cette saison seront toujours valables à l’entrée du site durant toute la prochaine saison.