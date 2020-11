Un dauphin de deux mètres a été retrouvé mort ce samedi 21 novembre 2020. Les équipes du Réseau Echouage de Globice se rendent sur place. Les circonstances du décès du mammifère marin ne sont pas encore connues. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Selon le responsable communication et sensibilisation de Globice, Jean-Marc Gancille, "ce type d'incident peut arriver, il faudra définir l'espèce et une autopsie sera réalisée par la suite pour identifier les causes de sa mort".

Si des témoins font part à la radio d'un "trou" observé dans le ventre du dauphin, l'association Globice reste prudente. "Ça peut être des petits requins de profondeur, rien de plus. On ne peut formuler aucune hypothèse tant que l'on a pas le retour des spécialistes vétérinaires et scientifiques" estime Jean-Marc Gancille.

