Les week-ends de l'horticulture se poursuivent ces 21 et 22 novembre et jusqu'à la fin du mois. Une manifestation qui a été mise au point par la Chambre d'agriculture de La Réunion pour permettre de soutenir une filière en grande souffrance depuis le premier trimestre de cette année avec la Covid-19, rappelle la Chambre d'agriculture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Le concept est d'ouvrir, lors de chaque week-end du mois de novembre, plusieurs exploitations horticoles et pépinières pour y accueillir du public autour d'ateliers et de démonstrations spécifiques à la filière. L'intérêt est aussi de renouer du lien entre consommateurs et producteurs, action phare du Contrat d'Objectifs et de Performance qui guidera notre Chambre jusqu'en 2025 et de soutenir une filière en difficultés depuis le début de l'année" ajoute la Chambre d'agriculture.



"A titre d'exemple, le public pourra découvrir des démonstrations mais aussi tout ce qui a trait à l'entretien et l'emménagement du jardin, les murs végétaux, kokedamas, bouturages et savoirs-faire."

Tout le programme est disponible ici.

