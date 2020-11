Dans le sud malgache, 600 paniers garnis ont été distribués vendredi 13 et samedi 14 novembre 2020. La lutte contre la famine dûe au kere continue. Plusieurs familles victimes d'insuffisance alimentaire ont été assistées. Chaque week-end les équipes bénévoles s'activent pour continuer la distribution alors que la plateforme de dons Agir pour Mada est toujours active. (Photo : Agir pour Diego)

Les vendredi 13 et samedi 14 novembre, 600 nouveaux paniers ont été distribuées aux familles malgaches dans le besoin, indique l'association Agir pour Diego : "300 paniers pour les villageois à Atsiasia, Kapoke, Rano maity, 300 paniers sur la commune d'Ambovombe à Atalake et Tsingivilahy".

#AGIR_POUR_MADA, aimer c'est #AGIR ! #Action_Anti_kere #Aide_Urgence_Sud_Madagascar 🤝🙏Grace à Vous (Particuliers,... Publiée par Agir pour Diego sur Samedi 14 novembre 2020

Rappelons que chaque panier contient : 10 kg de riz, 1 litre d'huile, 1 kg de sucre, 1 kg grains secs, 1 kg d'haricots, 1 kg maïs, 2 savons, 2 biscuits, 1 lait concentré, 1 farilac (si famille avec bébé) et 20 litres d'eau. "Notre mission n'est pas encore terminée, la chaîne de solidarité est encore ouverte et nous avons encore besoin de vous pour aider d'autres gens dans le besoin" rappelle l'association. La plateforme Agir pour Mada est toujours active, et elle permet de faire des dons directs, via le suivi transparent des livraisons de colis aux populations malgaches.

Les opérations se poursuivent, de jour comme de nuit, et les équipes bénévoles restent mobilisées. Le week-end des 7 et 8 novembre, 600 autres paniers avaient été distribués.

Pour poursuivre la mobilisation plus loin que l'océan Indien, l'association Agir pour Diego a réalisé une plaquette explicative en anglais à propos de la plateforme Agir pour Mada.