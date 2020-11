S'il faut attendre que l'incendie soit éteint pour établir un bilan définitif, il a été suffisamment contenu pour ne pas se développer là où la survie des espèces endémiques était en jeu. Un gros travail de replantage et d'arrachage de plantes invasives sera cependant à effectuer pour assurer leur pérennité. Déclenché dès le 6 novembre dans la soirée, l'incendie est stabilisé depuis le mardi 10 novembre et maîtrisé depuis ce jeudi 19 novembre (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Les zones les plus précieuses ont été épargnées", rapporte, soulagé, Jean-Philippe Delorme, directeur du Parc national de La Réunion. Le Maïdo, ravagé par les flammes depuis le vendredi 6 novembre au soir, est protégé et inscrit au patrimoine naturel de l'Unesco. "Ça reste encore difficile de connaître précisément les dégâts", nuance le directeur.

Ces zones "les plus précieuses", ce sont celles aux portes du Maïdo : celles du Grand Bénare et du Petit Bénare où de nombreuses espèces endémiques résident. "Le SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) a réagi vite et mis les verrous rapidement", estime Jean-Philippe Delorme. Plus de 33 tonnes de retardant ont été dépêchées à La Réunion, pour contenir le feu et éviter qu'il ne se propage. Les pompiers avaient dû mettre en place une ligne humaine pour le cerner. Depuis ils arrosent les lisières et creusent des rigoles autour des points chauds pour éviter une reprise du feu.

Cela ne s'est pas produit et ce jeudi 19 novembre 2020, la préfecture a annoncé que l'incendie au Maïdo est désormais considéré comme étant maîtrisé, il ne progresse plus, la surface impactée est stable et il n'y a plus de flammes. 181 hectares de végétations ont finalement brûlé Les renforts nationaux arrivés les 11 novembre vont donc pouvoir se désengager et repartiront en Métropole en début de semaine.

- Phelsuma, branle vert, et pétrel -

Ce lourd travail a permis en partie la protection du phelsuma, cette espèce de lézard vert appelé aussi "lézard de Bourbon". S'il est trop tôt pour établir un diagnostic sur l'impact de l'incendie sur cette espèce, touchée par l'incendie, la protection du Grand Bénare rassure Jean-Philippe Delorme quant à la survie de l'espèce par rapport aux incendies de 2010 : "tous les adultes avaient péri, seuls les œufs avaient survécu" se souvient-t-il.

Un soulagement que partage Christian Léger, président de la Société d'études ornithologiques de La Réunion (SEOR), qui remarque que "les pétrels sont pour l'instant épargnées", leurs terriers étant placés à plus haute altitude. "Mais les flammes et les odeurs ont peut-être perturbé la période de reproduction, ce qui serait dramatique", ajoute l'ornithologue, précisant que le bilan devra aussi se porter sur les oiseaux forestiers (tec tec, oiseau vert, oiseau blanc). "Mais ça sera plus dur à établir, il est difficile de rencenser exactement leur population".

Côté flore, le constat est plus radical : tamarin, fleur jaune, branle vert. Des espèces endémiques à La Réunion qui ont été ravagées par les flammes mais dont la survie n'est pas nécessairement menacée. Le "vrai enjeu, c'est l'après incendie", soutient le directeur du Parc national.

- Après l'incendie, la peur du déluge -

Parmi les plantes brûlées, "il y a beaucoup d'espèces exotiques et autres espèces invasives, comme l'ajonc d'Europe", continue Jean-Philippe Delorme. "A l'occasion d'un incendie, les graines se retrouvent dispersées facilement pour fertiliser le sol rapidement. L'enjeu va être de les contrecarrer pour assurer le développement des espèces endémiques qui évoluent moins vite".

"Le risque n’est pas qu’elles disparaissent rapidement mais progressivement si rien n’est fait et si d’autres incendies reviennent", complète Sébastien Clément, paysagiste et directeur de l'école Jardin planétaire, qui évoque également la menace d'une fertilisation plus rapide avec l'arrivée de la saison des pluies. Un arrachage immédiat des plantes devra être fait pour empêcher le développement des plantes invasives. "Dès que ça fait 20-30 centimètres, la racine est déjà profonde et problématique."

- "L'effort sera considérable" -

Fleurs jaunes, ambaville, petit Tamarin des hauts, branles verts et branle banc, tamarins des Hauts, calumet bambous : toutes ces espèces endémiques feront l'objet d'un diagnostic, afin de connaître les plantes impactées. "Il y a toujours un appauvrissement de la biodiversité lors d'un incendie" regrette d'ailleurs Sébastien Clément, qui rappelle que "c'est grâce à toutes ces espèces endémiques que La Réunion est classée au patrimoine mondial de l'Unesco".

D'autant plus que ce travail de sauvetage des plantes s'annonce long et périlleux pour que l'écosystème retrouve un équilibre naturel. "Ça se fera au moins sur une génération" précise le paysagiste qui se plaît à citer la phrase du botaniste Francis Hallé : "il faut sept siècles pour créer une forêt primaire". Traduction : après l'incendie, "l'effort sera considérable".

