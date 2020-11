Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Le vendredi 20 novembre 2020 de 14h à 18 heures deux opérations de lutte contre l'insécurité routière ont été menées conjointement par les motocyclistes de Saint Benoît et Saint Paul renforcés par les réservistes et les gendarmes territoriaux de Saint-Benoit et Sainte-Marie, dont la cible était les infractions graves qui sont à l'origine d'accidents. Les deux roues motorisés, très fortement impliqués dans les accidents, ont été contrôlés également. Nous publions ici le communiqué de la gendarmerie nationale (photo Gendarmerie nationale)

