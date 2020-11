Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

"La dengue commence à être de retour avec les chaleurs et les pluies à venir, soyons encore plus vigilants" interpelle Band Cochon cette semaine, alors que la traque aux makotes continuent. Onze chasseurs ont participé cette semaine, photographiant dans sept villes seulement 163 photos dépôts sauvages. "Le classement de la semaine reflète l'activité des chasseurs et non la propreté ou saleté d'une ville" rappelle par ailleurs Band cochon. (Photo Band cochon)

