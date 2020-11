Ce samedi 21 novembre 2020, le TCO organisait une balade à vélo pour découvrir le projet d'Écoquartier Cambaie-Oméga à Saint-Paul. Menée dans le cadre de la concertation qui se déroule jusqu'au 18 décembre, cette balade a permis des temps d'information et d'échanges dans un format convivial et sportif. Nous publions ici le communiqué du TCO. (photo TCO)

C’est un parcours en sept étapes qui attendait la vingtaine de participants à la balade venus parfois en famille pour découvrir le projet d’Écoquartier qui devrait voir le jour à l’horizon 2025 sur la Plaine de Cambaie. Au départ du Stade Paul Julius Bénard et répartis en plusieurs groupes dans le respect des gestes barrières (le nombre de participants a dû être limité pour tenir compte des mesures de sécurité), les participants ont été guidés par l’équipe projet. Ils ont ainsi pu découvrir in situ comment le site allait évoluer, à l’appui de plans et échanger avec l’équipe et les élus présents ce matin. En complément de la balade, le stand d’information du projet était présent toute la matinée devant le stade Paul Julius Bénard : une exposition et un espace de contribution ont permis aux passants de découvrir le projet et de partager leurs idées.

Cambaie-Oméga: la première opération publique d’aménagement de la Plaine de Cambaie en concertation jusqu’au 18 décembre

La concertation est préalable à la création de la ZAC. Le projet d’Écoquartier Cambaie – Oméga à Saint-Paul est la première opération publique d’aménagement de la Plaine de Cambaie. Dernière opportunité foncière de cette ampleur dans l’Ouest, le site accueillera un Écoquartier d’une superficie de 76 ha environ. Le projet d’Écoquartier Cambaie-Oméga doit permettre de répondre aux besoins du Territoire Ouest en termes de logements, de services et d’équipements, d’activités économiques et de déplacements, dans le respect des grands principes du développement durable.

Le projet d’Écoquartier Cambaie-Oméga fait par ailleurs partie des 14 opérations d’aménagement labellisées au titre de la démarche Ecocité de La Réunion.

Depuis le 9 novembre et jusqu’au 18 décembre, le TCO organise une concertation pour présenter le projet aux habitants et recueillir leurs avis, questions et propositions.

Le public peut retrouver toute la documentation disponible sur le projet et émettre ses contributions :

- par internet ici

- au siège du TCO ;

- en mairie de Saint-Paul.



Les équipes du TCO sont mobilisées sur le terrain pendant toute la durée de la concertation avec un stand d’information qui se déplace à Saint- Paul pour présenter le projet et recueillir les contributions des habitants. Toutes les dates et les lieux de présence du stand sont disponibles sur tco.re/cambaie- omega.re.

Prochain grand rendez-vous : une réunion publique est fixée au mercredi 16 décembre 2020 au Ciné Cambaie à 17h (salle Mascareignes)

A deux jours de la clôture, cette dernière rencontre de la concertation permettra de présenter les premiers enseignements des contributions, avant la réalisation d’un bilan et qui alimentera la poursuite des études sur le projet.