Les semaines passent et le monde n'en finit jamais de nous étonner. Entre une tentative de fraude électorale pendant le concours de l'oiseau de l'année, la création d'un masque constitué de 3.600 diamants et l'ouverture de la NRL pour les besoins d'un tournage, l'actualité nous a encore une fois surprise. Retour sur les infos insolites de la semaine. (Photo : The Grand Tour)

• Un masque Covid à 1,3 million d'euros, ça vous dit ?

Le masque de protection contre la Covid-19 le plus cher au monde coûte... la bagatelle de 1,3 million d'euros (1,5 million de dollars). Un ouvrage constitué de 3.600 diamants signé Yvel, une marque de bijoux de luxe israélienne. Le masque est composé d'or blanc 18 carats, de diamants noirs et blancs. Mais il reste un outil de protection contre la Covid-19, muni de filtres performants. Poids total : 270 grammes

• Une course en voiture sur la NRL pour les besoins d'un show télé

Diffusée sur Amazon Prime Video le 18 décembre prochain, le dernier épisode de l'émission "The Grand Tour", qui portera sur une chasse au trésor à Madagascar, verra par ailleurs ses trois présentateurs s'affronter dans une course effrénée sur la Nouvelle Route du Littoral (NRL). Un extrait vidéo de cette séquence les montrant totalement seuls et pieds au plancher vient d'être révélé dans le teaser du programme.

Because Epic didn't really work. The Grand Tour Presents: #AMassiveHunt. Launches 18 December only on Prime Video. pic.twitter.com/Die1bdkeR8 — The Grand Tour (@thegrandtour) November 18, 2020

Cette course insolite s'est déroulée dans le cadre du tournage de l'un des épisodes de leur émission phare, réalisé en septembre 2019. Ce dernier, qui voit notamment les trois Britanniques se lancer dans une chasse au trésor à Madagascar, sera diffusé le 18 décembre prochain sur la plateforme vidéo d'Amazon Prime.

• Une tentative de fraude électorale ébranle le concours de l'oiseau de l'année

C'est une bien curieuse histoire que relate le site d'information néo-zélandais NPR ce samedi 14 novembre 2020 : le concours de l'oiseau de l'année, en Nouvelle-Zélande, a été victime d'une tentative de fraude électorale ce lundi. Ce sont plus de 1.500 votes, à destination de l'emblématique Kiwi pukupuku, qui ont été envoyés depuis la même adresse IP.

Étonnamment, ce n'est pas la première fois qu'une tentative de fraude est relevée dans le concours : c'est aussi arrivé en 2008, 2010, 2015, 2017 et 2018 ! Il faut croire que les Néo-Zélandais sont particulièrement attachés à leur oiseau préféré.

• RFI s'excuse après avoir publié les nécrologies de personnalités bien vivantes

La radio française RFI a présenté lundi ses excuses pour avoir publié par erreur les nécrologies de nombreuses personnalités, dont le footballeur Pelé, la reine Elizabeth II ou Brigitte Bardot, invoquant un "problème technique".

Ce "bug majeur" a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, entre confusion, (in)compréhension ou moqueries. L'actrice Line Renaud, citée dans les personnalités décédées, a par exemple réagi en indiquant qu'elle "se portait très bien".