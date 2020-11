BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 22 novembre 2020



- Football : les Comores aux portes d'une qualification historique en Coupe d'Afrique des nations

- Stop aux emballages jetables : un marathon commerçant.e.s "zéro déchet" à La Réunion

- Rétro : violences LGBTphobes, EHPAD, Saint-André, Didier Robert, libertés menacées

- Personne ne résiste à une bonne fondue... pas même le Covid

- Coupe de France : la Sainte-Pierroise se qualifie pour le 8ème tour

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et des averses dans les hauts

Vainqueurs 2 buts à 1 du Kenya ce dimanche 15 novembre, les joueurs des Comores n'ont jamais été aussi proches d'une première qualification pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Comptabilisant déjà deux victoires dans leur groupe G, ils n'ont désormais besoin que d'un point pour atteindre la phase finale de la compétition

Du 21 au 29 novembre 2020, dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, Zéro Déchet La Réunion en lien avec Zero Waste France se mobilisent partout sur l'ile pour accompagner les commerces de proximité à éliminer les emballages jetables. C'est la deuxième édition de l'operation " Amèn out barket ", l'année dernière une centaine de commerçants avaient été ainsi sensibilisés sur l'île. Nous partageons ci-dessous le communiqué de "Zéro déchet" à propos de cette opération lancée depuis ce samedi

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 16 novembre au vendredi 20 novembre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 16 novembre - Violences LGBTphobes : les victimes parlent (parfois), elles ne sont pas (toujours) crues

* Mardi 17 novembre - Covid-19 : les cas se multiplient dans les établissements médico-sociaux

* Mercredi 18 novembre - Covid-19 : Saint-André échappe pour le moment au couvre-feu

* Jeudi 19 novembre - Affaires des musées régionaux : Didier Robert devant le tribunal

* Vendredi 20 novembre - Projet de loi sécurité globale : "les libertés fondamentales sont globalement menacées"

C'est ce samedi 21 novembre 2020 que se tient le 7ème tour de la Coupe de France avec deux équipes qui se sont hissées sans grande surprise à ce stade de la compétition, la JSSP et la Sainte-Marienne. Ce duel de ténos qui s'annonce très indécis se jouera à huis clos, Covid-19 oblige. Le score s'ouvre à la 20ème minute avec un premier but pour la Saint-Pierroise. A une demi-heure de jeu, les Saint-Mariens égalisent avec un superbe but. Le score passe à 1-1. A 6 minutes de la fin, Steven Papin a redonné l'avantage à la Saint-Pierroise avec un nouveau but, faisant passer le score à 2-1 pour la Saint-Pierroise. Puis coup de théâtre, la Sainte-Marienne rejoint la Sainte-Pierroise sur le fil avec une nouvelle égalisation : 2-2. C'est finalement la Saint-Pierroise qui l'emporte après les tirs aux buts et qui se qualifie pour le 8ème tour de la Coupe de France. Suivez notre live

Peut-on encore goûter aux plaisirs de la fondue sans craindre que le coronavirus de son voisin de fourchette n'atterrisse sur son bout de pain? En Suisse, où ce met est roi, la question fait rage. En ligne, les internautes se passionnent pour le sujet. "Mangez votre fondue avec une canne a pêche", suggère l'un d'eux, soucieux du respect de la distance physique.

Le temps est maussade dans les hauts de La Réunion ce dimanche 22 novembre 2020, nous dit Matante Rosina. Elle ajoute que le temps sera plus clément dans les bas une une prédominance des éclaircies. Notre gramoune prévoit également des rafales de vent soufflant à 60 hm/h. Et chez-vous que dit le temps ?