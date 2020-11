Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 14 minutes

La police a relevé 225 infractions dont 5 délits lors des contrôles routiers de ce week-end du 20 au 22 novembre 2020. La gendarmerie de son côté a relevé 216 infractions et arrêté un automobiliste à Saint-Paul qui roulait sans permis, sans assurance, sans contrôle technique et positif aux stupéfiants. Sa voiture a été immobilisée et placée en fourrière. Nous publions ci-dessous les communiqués de la police et de la gendarmerie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

