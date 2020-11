L'association L'Arche de Noé a recueilli un chaton de six semaines, dans un carton déposé devant le refuge à Sainte-Rose. La pauvre bête, baptisée Miro, a un oeil crevé et doit subir une énucléation, une intervention pour extraire son oeil blessé. Pour payer ces soins, l'association lance une cagnotte. (Photo : L'Arche de Noé)

"Miro, c'est ainsi que nous l'avons baptisé après l'avoir découvert dans un carton posé devant le portail d'entrée du refuge à Sainte-Rose. Miro a un oeil crevé, c'est sans doute pour cela qu'il a été abandonné à notre porte afin que des soins puissent lui être prodigués" indique L'Arche de Noé, qui cherche à guérir le petit animal blessé.

Ainsi le chat "devra subir une énucléation, une intervention dont le coût se situera entre 250 et 300 euros pour un oeil. En attendant sa chirurgie il est sous antibiotique afin de stopper l'infection". Face au prix de cette opération vétérinaire, l'association lance une cagnotte.



"Comme à chaque fois, la chirurgie ne pourra se faire qu'avec un paiement des honoraires au moment où nous déposons l'animal à la clinique vétérinaire. D'où cet appel au don car il s'agit de la 3ème chirurgie à financer sur une semaine" précise l'Arche de Noé, qui a déjà dû payer les interventions de Rocco et ses deux genoux fracturés et Charlie et son accident cérébral après un accident domestique.



"Merci d'avance pour votre contribution. Il suffit pour cela de cliquer sur ce lien. Un reçu fiscal vous sera établi sur simple demande" précise enfin l'association.

