Une collecte "gourmande" est organisée ce dimanche 22 novembre 2020 de 9h30 à 15h30 à la salle Blue Bayou de l'Etang-Salé-les-Hauts. La collation y sera plus conséquente que d'habitude pour remercier les donneurs. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'EFS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’EFS demande à son personnel et à tous les donneurs de bien respecter les gestes barrières, en particulier le lavage des mains, qui sont très efficaces pour limiter les risques de transmission du virus. Des mesures de distanciation sont mises en place sur les collectes (1m / 1m50 entre chaque personne) et une gestion de flux est faite. Les personnels de collecte, les bénévoles et les donneurs sont équipés de masques.

La prise de rendez-vous est encouragée pour faciliter la gestion des flux. Les donneurs peuvent prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

∙ En ligne à l’adresse suivante

∙ Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92

La collecte est organisée en partenariat avec la Table ronde française.