Du 21 au 29 novembre 2020, dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, Zéro Déchet La Réunion en lien avec Zero Waste France se mobilisent partout sur l'ile pour accompagner les commerces de proximité à éliminer les emballages jetables. C'est la deuxième édition de l'operation " Amèn out barket ", l'année dernière une centaine de commerçants avaient été ainsi sensibilisés sur l'île.

"Chaque année, 100 milliards d’unités d’emballages plastiques jetables sont consommés en France et le secteur de la vente à emporter est en pleine croissance, générant toujours plus de déchets plastiques et un gaspillage considérable de ressources. Cette production de déchets d’emballages a malheureusement connu un sursaut avec la crise sanitaire liée au COVID-19.



Superflus et polluants, ces emballages représentent aujourd’hui jusqu’à 50% en volume des déchets ménagers français. A La Réunion, ce serait 80 000 barquettes utilisées chaque jour avant d’être jetées. Pourtant, un geste simple et emblématique de la démarche Zero Waste permet d’éviter ces emballages à usage unique : apporter son propre contenant réutilisable chez les commerçants. Force est de constater que les citoyens tout comme les commerces de proximité sont prêt.e.s : grâce à la campagne " Mon Commerçant Zéro Déchet ", lancée par Zero Waste France en 2011 et relayée par les groupes locaux, plusieurs milliers de commerçants ont déjà accepté d’apposer l’autocollant en vitrine indiquant qu’ils acceptent les contenants propres et secs de leurs clients.

L’ensemble des citoyens sont invités à participer à l’opération en devenant ambassadeur. Le rôle est de démarcher les commerces de proximité de son quartier pour les convaincre d’accepter les contenants des clients. Sous formes de concours ludique, les citoyens qui auront le plus sensibilisés de commerçants se verront récompensés de lots.



Face à l’évolution rapide des pratiques des clients et des enseignes, la loi anti-gaspillage du 10 février 2020 est venue clarifier et encourager l’usage de contenants réutilisables personnels. Le texte reconnaît ainsi qu’il s’agit là d’un droit du client, à condition que le contenant ramené soit visiblement propre et adapté au produit acheté.

Ces évolutions réglementaires récentes restent encore largement méconnues. Le marathon organisé par Zero Waste France et ses groupes locaux a ainsi pour objectif de les faire connaître au plus grand nombre, de populariser la pratique auprès des client.e.s et de mettre en avant les commerçant.e.s qui s’engagent en proposant une remise ou un geste commercial quand un emballage réutilisable est apporté.



Grâce à cette action de mobilisation, Zero Waste France s’engage également à rassurer les client.e.s et les commerçant.e.s en leur proposant une série d’arguments en faveur des emballages réutilisables en contexte de crise épidémique.



