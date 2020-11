BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du lundi 23 novembre 2020 :



- Départementales et régionales 2021 : un report probable qui rebat les cartes

- Le gouvernement va créer un "délit d'écocide" pour punir les atteintes à l'environnement

- Les X-Mouns débarquent pour protéger l'île des forces du mal

- A La Réunion la FSU appelle au rassemblement pour dire non à loi sécurité globale

- TCO : des ateliers pour sensibiliser au recyclage

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi très nuageux

Alors que l'éventualité d'un report des élections départementales et régionales de mars 2021 à juin 2021 semble de plus en plus se confirmer depuis la présentation du rapport Debré, cette perspective pourrait rebattre certaines cartes, faisant l'affaires des uns et posant de véritables problématiques pour d'autres. Tour d'horizon des différentes conséquences de ce possible report.

Un "délit d'écocide" visant à sanctionner les atteintes graves à l'environnement, dérivé d'une proposition de la Convention citoyenne pour le climat, va être créé, mais diverses voix dans la mouvance écologique regrettent que le "crime d'écocide" n'ait pas été retenu.

Donner vie à une bande de super-héros réunionnais qui se battent pour protéger leur île des forces du mal, tel était le pari d'Anaor et de Rémi Morel lorsqu'ils ont décidé de collaborer et de créer les X-Mouns. Cette bande-dessinée mélange les ingrédients des comics américains, des combats épiques, le tout sur fond de lutte opposant modernité et ancienneté, super-pouvoirs, humour et folklore réunionnais. Pari réussi qui se concrétise par l'arrivée du premier tome " L'Attaque des vers blancs ", le 28 novembre prochain dans les bacs.

Dans le cadre du vote de la proposition de loi dite de Sécurité globale qui se tiendra à l'Assemblée Nationale le 24 novembre 2020 à 18h (heure de La Réunion), le syndicat FSU 974 invite les citoyens à se rassembler devant les préfecture et sous-préfectures de La Réunion, à Saint-Denis, Saint-Benoit, Saint-Pierre et Saint-Paul (

À l'occasion de la semaine européenne de réduction de déchets (SERD), du 21 au 29 novembre 2020, les médiateurs du TCO proposent de vous sensibiliser sur la nécessité de réduire nos déchets et les astuces simples et pratiques pour relever ce défis. Nous publions ici le communiqué du TCO.

Les nuages seront présents dès le début de la matinée. C'est tout gris et Matante Rosina attendait au moins un peu de pluie pour arroser ses plantes mais ce n'est pas au programme. Il faut monter très haut pour voir ces rares averses. Ça va aussi souffler ce lundi avec des rafales à 45 km/h sur l'Etang-Salé et Sainte-Marie.