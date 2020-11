Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Une soirée d'échanges et de débats aura lieu ce mercredi 25 novembre 2020 de 18h30 à 21h00 au cinéma Cristal à Saint-Benoît. Cette manifestation a lieu dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes. La soirée est organisée par la commune bénédictine en partenariat avec l'Afect (association féminine de l'Est contre tristesse, tyrannie, traumatisme) et les réalisateurs Sabrina Hoarau et Raphaël Seilhes. Emma Manerouck, 1ère Dauphine de Miss Réunion, participera aux débats. L'entrée est libre et gratuite, les places sont limitées, le port du masque est obligatoire (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

