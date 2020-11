Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Lucien Biedinger, ancien rédacteur en chef de Témoignages et militant de la cause réunionnaise, est décédé dans la nuit du dimanche 22 novembre au lundi 23 novembre 2020. Il était âgé de 74 ans. Journaliste émérite, infatigable défenseur de l'identité et de la langue réunionnaise, membre du parti communiste réunionnais, il était venu à La Réunion pour la première fois en 1969, Il "a subi la répression parce qu'il avait pris position pour le progrès dans notre pays. Il a été expulsé et exilé vers la France. Mais dès qu'il a pu, il est revenu dans notre île. Lucien donne toute sa vie à La Réunion" écrivait de lui en juin 2012 le journal Témoignages. A Simone, son épouse, à Anne Laude, Laurent et Elsa, ses enfants, à ses proches, et à ses camarades, Imaz Press présente ses condoléances attristées et les assure de son soutien (Lucien et Simone Biedinger le 31 mai 2020 - Photo rb/www.ipreunion.com)

