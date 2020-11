Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le rappeur Alpha Wann ont en commun ? A priori pas grand-chose, et pourtant, on les retrouve tous les deux protagonistes d'un jeu vidéo inspiré de Pokémon. L'objectif : choisir son rappeur pour combattre les politiciens français. (Capture d'écran Ultimate 667)

Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le rappeur Alpha Wann ont en commun ? A priori pas grand-chose, et pourtant, on les retrouve tous les deux protagonistes d'un jeu vidéo inspiré de Pokémon. L'objectif : choisir son rappeur pour combattre les politiciens français. (Capture d'écran Ultimate 667)