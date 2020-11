A quelques mois des élections régionales, l'opposition à la Région s'est réunie ce lundi 23 novembre 2020 pour faire le bilan de dix ans de mandature de Didier Robert. "C'est catastrophique" ont martelé les opposants tout au long de la conférence de presse, comme ils le font depuis quelques années désormais. Quadruplement de la dette en sept ans, dette par habitant trois fois supérieure à la moyenne nationale, illettrisme record...C'est un triste bilan qui a été dressé ce lundi, à la veille d'une nouvelle commission permanente de la Région. (Photo rb/www.ipreunion.com)

"La dette de la Région Réunion est passé de 300 millions d'euros à 1 milliard 240 millions d'euros en sept ans, et cela ne comprend même pas le surcoût de la Nouvelle route du littoral" déplore Huguette Bello, maire de Saint-Paul et conseillère régionale de l'opposition.



Elle dénonce, une nouvelle fois, la gestion "catastrophique" des finances de la collectivité. "La dette par habitant s'élève à 1.382 euros, contre 388 en moyenne nationalement !" s'exclame-t-elle. "Didier Robert a endetté les Réunionnais sur plusieurs générations désormais" accuse-t-elle par ailleurs.



Les opposants au président de Région ont par ailleurs longuement pointé du doigt la mauvaise gestion de la crise sanitaire. "Aujourd'hui, 95% des 45.000 entreprises réunionnaises sont de très petites ou moyennes entreprises, qui ne seront pas concernées par les aides de la Région, le plan de relance n'a pour objectif que d'aider les grandes entreprises" accusent les opposants.



Ils estiment par ailleurs que les 120 millions d'euros alloués à ce plan de soutien sont insuffisants. "On n'aurait pu investir bien plus si la gestion des finances n'avait pas été aussi catastrophique, aujourd'hui nous payons les mauvais choix de Dider Robert en matière d'économie" continuent-ils, regardez :