BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mardi 24 novembre 2020 :



- Mais de quoi ont peur le gouvernement et une partie des forces de l'ordre...

- Restrictions d'eau dans 10 communes : ça commence aujourd'hui

- Un nouveau camp de migrants au coeur de Paris aussitôt violemment démantelé

- Covid-19: Macron attendu pour alléger les contraintes du reconfinement et donner des perspectives

- Coronavirus : 188 nouveaux cas en trois jours

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du ciel bleu dans l'ouest, nuages dans l'est

Mais de quoi ont peur le gouvernement et une partie des forces de l'ordre...

Le droit d'informer et la liberté d'expression sont-ils en voie de disparition ? C'est la question qu'on peut légitimement se poser dans le cadre de l'examen par l'Assemblée Nationale de la loi dite "sécurité globale". Vendredi dernier, l'article 24 a déjà été voté. C'est celui qui fait fortement polémique, il interdit la captation de l" image du visage ou tout autre élément d'identification" des forces de l'ordre quand elle porte "atteinte" à leur "intégrité physique ou psychique". Un texte qui laisse place à une interprétation large et qui fait surtout planer la menace d'une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales. Mais de quoi ont donc peur le gouvernement et une partie des représentants des forces de l'ordre ?

Restrictions d'eau dans 10 communes : ça commence aujourd'hui

C'est ce mardi 24 novembre 2020 qu'entrent en vigueur les mesures de restriction d'usage de l'eau compte tenu de la sécheresse historique qui sévit sur la zone Nord et Est de l'île. Les populations de 10 communes (la Possession, Saint-Leu, Cilaos, les Avirons, Bras-Panon, Saint-André, la Plaine des Palmistes, Sainte-Marie, Salazie, Saint-Denis) devront, à compter de ce jour, respecter certaines règles telles que ne pas arroser les plantes, ne pas laver la voiture ou encore ne pas remplir la piscine. Si ces mesures affectent principalement ces 10 communes, le contexte doit inciter chacun à faire preuve de responsabilité et d'exemplarité dans sa consommation durant les prochaines semaines

Un nouveau camp de migrants au coeur de Paris aussitôt violemment démantelé

Plusieurs centaines de migrants, en errance depuis l'évacuation d'un important camp d'exilés la semaine dernière, ont monté lundi un nouveau campement dans le centre de Paris, que les forces de l'ordre ont démantelé sans ménagement dans la soirée en faisant notamment usage de gaz lacrymogène.

Covid-19: Macron attendu pour alléger les contraintes du reconfinement et donner des perspectives

En Métropole Emmanuel Macron est attendu ce mardi soir pour dévoiler les grandes lignes d'un confinement allégé, fixer "un cap" et évoquer la stratégie du gouvernement pour vacciner la population contre le Covid-19, alors que la crise sanitaire pèse plus que jamais sur l'économie et le moral des Français. Une situation également constatée à La Réunion même si l'île a échappé au reconfinement. A l'exception du maintien ou non des motifs impérieux pour voyager entre l'Hexagone et l'île, les annonces potentielle du chef de l'Etat devraient peu concerner La Réunion

Coronavirus : 188 nouveaux cas en trois jours

Entre le vendredi 21 novembre et le dimanche 23 novembre 2020, la préfecture et l'agence régionale de santé (ARS) ont recensé 188 nouveaux cas de Covid-19 (soit une moyenne journalière de 63 cas sur 3 jours consécutifs). Les autorités sanitaires ont enregistré un total de 7 689 contamination depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du ciel bleu dans l'ouest, nuages dans l'est

Les nuages vont descendre vers le littoral est dès le début de la journée mais sinon le soleil sera au rendez-vous. Matante Rosina hésite encore sur sa balade du jour, elle fera peut-être un petit tour vers Saint-Leu avant que la grisaille gagne l'ouest. Et chez vous il fait quel temps ?