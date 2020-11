La 2ème semaine de la Petite Enfance et de l'Enfance se déroule du 22 au 28 novembre 2020 sur l'ensemble de l'île, autour du thème " art, culture et langage ". Pour l'occasion, de nombreux ateliers, des spectacles et des séminaires sont organisés. Nous publions le communiqué complet ci-dessous.

Action d’envergure au niveau local, cet événement partenarial est piloté et coordonné par la Caf de La Réunion. Ce focus pendant une semaine va permettre de dresser les perspectives d’évolution de ce secteur, et de sensibiliser des enfants et leurs parents à l’art, à la culture et au langage.

Au cours de la semaine, les partenaires se regrouperont autour d’un programme d’actions. Des temps forts avec la valorisation des initiatives des structures, le partage des pratiques, la formation de professionnels, des échanges sur les métiers de la petite enfance, des interventions d’experts, tout cela bien entendu dans le cadre d’une organisation adaptée au contexte sanitaire.

- Art, culture et langage, au service de l’éveil -

L’art, le langage et la culture ouvrent l’enfant à différents horizons et contribuent à resserrer le lien parent-enfant. La musique la lecture, la peinture, le théâtre éveillent les sens, touchent à l’imaginaire, libèrent et développent la relation au monde.

Cette initiative de la CAF s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord signé le 20 mars 2017 entre le ministère des familles, de l’enfance et du droit des femmes et le ministère de la culture et de la communication pour l’éveil artistique et culturel du jeune enfant.

Le rapport de madame Giampino sur le développement du jeune enfant de mai 2016 et le plan d’action petite enfance de novembre 2016 issu de ce rapport, préconise de favoriser les initiatives culturelles et artistiques dans les modes d’accueil du jeune enfant et plus largement, de promouvoir le développement d’interventions culturelles et artistiques dans ces structures.

L’art, la culture et le langage sont un moyen d’action supplémentaire en faveur l’éveil des tout-petits, en toute bienveillance.

Fruit du Schéma Départemental des Services aux Familles, la 2ème Semaine de la Petite Enfance et de l’Enfance mobilise un engagement partenarial fort regroupant la Caf, Pôle Emploi, la DAC OI, l’Académie de La Réunion et les OPCA.

L’essence même de cet événement provient de la volonté d’agir de manière concertée et de générer les actions en faveur du développement de la Petite Enfance et de l’Enfance à La Réunion.

- Un événement lié à l’action sociale de La Caf de La Réunion -

La Caf a impulsé, coordonné et principalement financé cette action partenariale. Du 22 au 28 novembre 2020, plusieurs centaines d’acteurs de la petite enfance et de l’enfance vont se mobiliser autour d’une thématique commune, l’art, la culture et le langage. Cet événement va mobiliser l’ensemble des intervenants réunionnais (social, économique, public) liés à la petite enfance et à l’enfance au travers de 4 grands axes.

• Activités dans les structures d’accueil de la Petite Enfance et de l’Enfance

Près de 60 établissements, sur l’ensemble de La Réunion, proposeront aux familles et aux enfants des actions innovantes autour de l’art, la culture et le langage. 1 515 enfants bénéficieront directement de ces actions.

• Valorisation des métiers de la petite enfance et de l’enfance

Une journée d’échanges, de découvertes et de rencontres est consacrée à la valorisation des métiers de la petite enfance et de l’enfance, mardi 24 novembre 2020 au Village de Corail à Saint-Paul. Face à l’ampleur des besoins, ce secteur est un gisement d’emplois qui nécessite une gestion prévisionnelle des compétences. Des perspectives d’emplois pour les jeunes Réunionnais sont à explorer. Cet événement touchera 300 élèves et étudiants (3ème, bac pro et de service à la personne), des demandeurs d’emploi et 15 organismes professionnels.

• Formation des professionnels de la petite enfance

La Caf et ses partenaires œuvrent activement pour la diversification et l'accroissement des compétences professionnelles dans les différents domaines de la petite enfance. Durant cette semaine, deux temps de formation seront organisés, l’un à Sainte-Marie, les 23 et 24 novembre et l’autre à l’Entre-Deux, les 25 et 26 novembre 2020. Le thème de la formation sera " les tout-petits et les écrans "

• Spectacles dans les théâtres

Des places de spectacles réservées permettront l’accès à des temps de partage et de découverte artistiques aux familles et à leurs enfants afin de susciter le questionnement, la curiosité, la parole autour d’un évènement festif.

• Séminaire sur le thème " art, culture, petite enfance et enfance "

Samedi 28 novembre à la Cité des Arts à Saint-Denis, un séminaire regroupera les professionnels de la petite enfance et de l’enfance, les représentants des communes, les partenaires institutionnels, avec les artistes et acteurs du secteur culturel.

Cette journée d’échanges, de rencontres et de clôture de la 2ème Semaine de la Petite Enfance et de l’Enfance se déroulera en plusieurs phases où les mondes de la culture et de la petite enfance se mélangeront pour faire émerger une nouvelle dynamique pour l’épanouissement des jeunes réunionnais d’aujourd’hui et de demain.