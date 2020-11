Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Alors que le titre de presse écrite Le Quotidien est visé par un plan social, les syndicats ont négocié le départ volontaire de 24 salariés contre une volonté de 30 licenciements secs à l'origine. Pour autant, le collectif des salariés du Quotidien réclame "la garantie qu'il n'y aura aucun licenciement sec chez les reporters, photographes et secrétaires de rédaction du Quotidien ; une réforme en profondeur de la gouvernance du journal, et l'assurance des actionnaires qu'ils associeront les salariés aux décisions qui engagent l'avenir et la ligne éditoriale du Quotidien". Un rassemblement et une grève du personnel sont donc prévus ce mercredi 25 novembre 2020 à 9h30 dans les jardins de la préfecture. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

