Le droit d'informer et la liberté d'expression sont-ils en voie de disparition ? C'est la question qu'on peut légitimement se poser dans le cadre de l'examen par l'Assemblée Nationale de la loi dite "sécurité globale". Vendredi dernier, l'article 24 a déjà été voté. C'est celui qui fait fortement polémique, il interdit la captation de l" image du visage ou tout autre élément d'identification" des forces de l'ordre quand elle porte "atteinte" à leur "intégrité physique ou psychique". Un texte qui laisse place à une interprétation large et qui fait surtout planer la menace d'une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales. Mais de quoi ont donc peur le gouvernement et une partie des représentants des forces de l'ordre ? (Photo rb/www.ipreunion.com)

A l’origine, le texte portait sur un renforcement des pouvoirs de la police municipale, dans un contexte de hausse des violences et de menace terroriste. Mais le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a cru bon d’ajouter des dispositions relatives à la vidéo-surveillance (notamment par drone) et surtout à l’interdiction de diffusion malveillante d’usages des forces de l’ordre sous peine d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende.

Après une levée de bouclier massive, notamment du monde la presse qui voyait sa liberté d’informer ouvertement mise à mal, Gérald Darmanin a finalement accepté d’apporter dans cet article 24 des garanties sur "le droit d’informer", précisant que l’intention malveillante contre les forces de l’ordre doit être "manifeste". Une modification qui n’a guère apaisé les esprits, "l’intention manifeste" étant un principe flou soumis à l’appréciation des juges

Lire aussi :"Sécurité globale" : l'Assemblée vote la mesure controversée, avec des garde-fous

Cette loi, malgré ses aménagements, est et reste profondément liberticide, faisant peser une épée de Damoclès sur chaque journaliste prenant l’initiative de capter une image, avec l’intention de faire son métier, celui d’informer, mais qui pourrait être interprétée comme malveillante par un juge.

En effet, sur quels éléments le juge, qui n’était pas sur le théâtre de la manifestation ou de l’opération des forces de l’ordre, pourra-t-il se baser pour juger du caractère malveillant ou non de la couverture médiatique ? Qui le juge préfèrera-t-il croire entre un journaliste et un représentant des forces de l'ordre en cas de poursuite devant les tribunaux ? A partir de quel moment peut-on estimer qu’il y a atteinte à "l’intégrité psychique" d’un policier ou d’un gendarme ? Comment ne pas craindre des abus et des faux témoignages de représentants de forces de l’ordre alors que certains sont capables de masquer volontairement et avec préméditation leur RIO (référentiel des identités et de l'organisationen intervention), rendant alors leur identification impossible, ce qui avait d’ailleurs été pointé du doigt par l’ancien ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner durant la crise des gilets jaunes.

Lire aussi : Face aux nouvelles accusations de violences policières, l'exécutif infléchit son discours

Cette protestation du monde la presse, et des Français en général est donc tout à fait légitime, tant cette loi porte des atteintes graves aux libertés fondamentales de notre pays.

On peut aussi s’interroger sur la pertinence de cet article 24 alors que des lois existent sur le droit à l’image et la protection de tous les citoyens contre l’exploitation malveillante de leur image. Ces lois ne suffisent-elles pas d’elles-mêmes ? Les forces de l’ordre ont-ils besoin d’une loi spécifique ? Est-ce la récente médiatisation d’images de différentes bavures policières et d’opérations de maintien de l’ordre qui tournent mal qui sont à l'origine d'une telle mesure ? Le tout en sachant que cette médiatisation abouti parfois à des condamnations judiciaires.

Est-ce de cela qu'ont peur le gouvernement et une partie des forces de l'ordre. Si tel est le cas, ne leur faut-il pas plutôt respecter les lois, plutôt que pourchasser ceux montrant les bavures ?

Très clairement, notre démocratie va mal. Le peu de mobilisation des électeurs en est la criante illustration. Non content d’avoir réussi à démobiliser les électeurs, le gouvernement d’Emmanuel Macron veut désormais purement et simplement les faire taire en prenant des mesures coercitives ne manquera pas de penser une bonne partie de l'opinion publique.

Nicolas Sarkozy, qui fut un des chantres de la politique sécuritaire du pays, n’a pas osé prendre de telles mesures en termes de restriction des libertés. Son fils spirituel, Gérald Darmanin, aura réussi l’exploit d’aller beaucoup plus loin, et de menacer durablement et gravement notre démocratie en écorchant ouvertement la liberté d’expression et le droit d’informer, dira aussi cette même partie de l'opinion publique.

C'est aussi cette partie de l'opinion publique qui se lève et manifeste pour dire non au liberticide. C'est tout à son honneur et finalement à l'honneur de cette France dire des libertés..

mb/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com