Environ 30 personnes sont rassemblées devant la préfecture ce mardi 24 novembre 2020. Les syndicat s de la Fsu, le SAIPER, le Snj, mais aussi la Ligue des droits de l'homme sont présents pour manifester contre le projet de loi sécurité globale. Tous les gens présents sont invités à prendre la parole. Tout le monde rappelle l'importance de la liberté de la presse. Il est aussi rappelé que plusieurs exactions ont finalement pu être condamnées par la justice à la suite des reportages et des images de presse.Un appel à se mobiliser devant les sous-préfectures de l'île a aussi été lancé. (Photo rb/www.ipreunion.com)

L'article 24, le plus controversé de cette proposition de loi, a déjà été adopté par les députés ce vendredi. Il pénalise la diffusion estimée "malveillante" de l'image des forces de l'ordre

Face à la fronde des défenseurs des libertés publiques et des sociétés de journalistes, le gouvernement a précisé l'article litigieux qui pénalise d'un an de prison et 45.000 euros d'amende la diffusion de "l'image du visage ou tout autre élément d'identification" des forces de l'ordre en intervention quand elle porte "atteinte" à leur "intégrité physique ou psychique". L'amendement gouvernemental réécrivant cet article 24, adopté par 146 voix contre 24, spécifie que la mesure ne peut porter "préjudice au droit d'informer", et que l'intention malveillante contre les forces de l'ordre doit être "manifeste".

Mais il n'a pas suffi à désamorcer la colère des syndicats, qui ont donc appelé à manifester ce mardi à La Réunion.

