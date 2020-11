C'est ce mardi 24 novembre 2020 qu'entrent en vigueur les mesures de restriction d'usage de l'eau compte tenu de la sécheresse historique qui sévit sur la zone Nord et Est de l'île. Les populations de 10 communes (la Possession, Saint-Leu, Cilaos, les Avirons, Bras-Panon, Saint-André, la Plaine des Palmistes, Sainte-Marie, Salazie, Saint-Denis) devront, à compter de ce jour, respecter certaines règles telles que ne pas arroser les plantes, ne pas laver la voiture ou encore ne pas remplir la piscine. Si ces mesures affectent principalement ces 10 communes, le contexte doit inciter chacun à faire preuve de responsabilité et d'exemplarité dans sa consommation durant les prochaines semaines (Photo rb/www.ipreunuion.com)

C’est seulement la seconde fois depuis un demi-siècle que La Réunion connaît une telle situation. Selon la préfecture, le bilan cumulé de la saison des pluies 2019/2020 et de la saison sèche en cours est déficitaire dans le Sud-Ouest et le littoral Sud et exceptionnellement déficitaire dans les hauts du Sud-Ouest, l'Ouest, le Nord, l'Est et les hauts du Nord-Est.

La situation ne semble d’ailleurs pas partie pour s’améliorer puisque, outre la hausse continue des températures, Météo France ne prévoit pas vraiment de situation propice à des averses susceptibles de recharger les réservoirs dans les prochaines semaines.

Conséquence, afin de préserver les ressources en eau, et après avis du comité sécheresse, la préfecture a décidé de prendre des mesures de restriction de l’usage de l’eau pour les communes de : la Possession, Saint-Leu, Cilaos, les Avirons, Bras-Panon, Saint-André, la Plaine des Palmistes, Sainte-Marie, Salazie, Saint-Denis.

A compter de ce mardi 24 novembre, les mesures de restriction suivantes sont prises :

- interdiction de lavage des véhicules (hors station professionnelle), engins, bateaux, bâtiments et voiries (sauf impératif sanitaire),

- interdiction de l’arrosage des espaces verts publics et privés (sauf jardins potagers) et restriction d’usages pour les golfs et les espaces sportifs,

- interdiction de remplissage et du maintien du niveau des plans d’eau de loisirs et piscines privées (hors établissements touristiques),

- lavage des cours et des voiries à grandes eaux.



"Ces mesures sont susceptibles de modification en fonction de l’évolution de la situation" précise la préfecture.

- Vigilance concernant l’eau du robinet –

D'un point de vue sanitaire, lorsque l'eau revient au robinet après une coupure d'eau, il est recommandé de prendre des précautions. En effet, les coupures d’eau peuvent engendrer une dégradation de la qualité de l’eau (notamment la présence de matières en suspension ou une perte de limpidité de l’eau). Aussi, il est recommandé aux personnes, qui ont eu à subir des coupures d’eau de consommer de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins trois minutes. L’eau du robinet peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc, lavage…).

A noer que le comité sécheresse se réunira à nouveau sous un mois. Selon l’évolution de la situation, le préfet sera amené à renforcer ou à atténuer les mesures adoptées. Dans cette période de sécheresse, "tous les Réunionnais sont appelés" par la préfecture, "à adopter un comportement responsable et citoyen en matière de consommation d’eau".

