Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Pour permettre des travaux d'élargissement de chaussée et de prolongation de la piste cyclable dans le secteur du Cap Lahoussaye, la circulation est interdite dans les deux sens depuis 8h30 et jusqu'à 16h. La coupure se situe entre le cimetière marin et Boucan Canot, indique le CRGT. (Photo d'illustration rtb/www.ipreunion.com)

