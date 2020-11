Le général Alain Lardet, commandant la Légion Etrangère, a officialisé le projet d'ouverture du premier bureau information et recrutement de la Légion Etrangère (BIRLE) sur l'île. Il devrait voir le jour pour le premier semestre 2021 dans le centre ville de Saint-Denis. Les candidatures seront ouvertes aux personnes âgées de 17 à 40 ans, médicalement aptes au service. Nous publions ici le communiqué du ministère des Armées. (photo ministère des Armées)

Le général Alain Lardet, commandant la Légion Etrangère (COMLE) a rendu visite aux forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) du 16 au 20 novembre 2020.

Avant de se rendre à Mayotte pour y rencontrer les légionnaires du détachement de la légion étrangère (DLEM), il a officialisé le projet d’ouverture du premier bureau information et recrutement de la légion étrangère (BIRLE) à La Réunion, ce qui en fera le deuxième en Outre-Mer après celui de Papeete.

Après plusieurs mois d’étude, ce projet permettra de répondre à la volonté d’engagement des jeunes Réunionnais dans les rangs de la légion étrangère. L’ouverture de ce bureau est prévue pour le premier semestre 2021. Localisé en centre-ville de Saint-Denis, le BIRLE accueillera les futurs candidats dans des locaux leur permettant d’effectuer les tests de présélection. Les candidats devront être âgés de 17 à 40 ans, médicalement apte au service et s’engageront à servir la légion étrangère pour une durée de cinq ans renouvelable.

Composée de près de 9.000 hommes, la légion étrangère représente 11% de la force opérationnelle terrestre (FOT). Plus de 140 nationalités s’y côtoient. Les légionnaires y servent sous contrat, à titre étranger, et sont commandés par des officiers français. Cette exception existe par la volonté de la nation qui accepte de manière dérogatoire que la légion recrute, dès le temps de paix, des étrangers pour porter les armes de la France. La légion étrangère est aujourd’hui composée d’un état-major et de onze régiments ou unités formant corps. Ils sont engagés sur toutes les opérations extérieures et les missions sur le territoire national. Ils s’inscrivent dans les cycles de projection de l’armée française.

Deux régiments constituent des éléments terrestres des forces de souveraineté outre-mer et participent au contrat opérationnel des forces armées en Guyane et à Mayotte.