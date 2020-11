Un documentaire retraçant la vie de la journaliste Mémona Hintermann-Afféjee est diffusé ce mercredi 25 novembre à 19h45 sur Réunion la 1ère. De sa naissance sur l'île à son ascension en tant que grand reporter, le programme revient sur les grandes étapes de sa carrière. (Photo Facebook/Mémona Hintermann-Afféjee)

Née dans une famille modeste de onze enfants au Tampon, Mémona Hintermann-Afféjee s'est façonné un parcours hors-norme pour demeurer aujourd'hui une référence pour bon nombre de journalistes réunionnais(es). Sophie Gastrin, qui travaille pour la chaîne Réunion la 1ère, lui voue une totale admiration. C'est pourquoi elle a souhaité lui consacrer un documentaire de 52 minutes, diffusé ce mercredi à 19h45.

Intitulé "Une Créole de la République", le documentaire raconte le destin de Mémona, une petite fille du Tampon originaire d'une famille très pauvre qui, à force de travail et d'abnégation, est devenue la première femme d'Outre-Mer et la première Réunionnaise à devenir grand reporter et à présenter un journal télévisé sur une chaîne nationale.

Véritable modèle dans les écoles de journalisme, Mémona Hintermann-Afféjee a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière et a notamment été élevée au rang d'Officier de la Légion d'honneur en 2018. Elle a par ailleurs vu son nom être attribué au lycée polyvalent Nord "Technologies nouvelles & Communication visuelle" de Bois de Nèfles l'année passée.

