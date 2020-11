A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, le préfet de La Réunion, Jacques Billant, a rencontré ce mercredi 25 novembre à l'hôtel Créolia de Saint-Denis quatre femmes victimes de violences. Les différents moyens mis en oeuvre pour venir en aide aux victimes ont par ailleurs été présentés. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Une étude diffusée ce mercredi 25 novembre indique que près de 15% des Réunionnaises en couple ont été victimes de violences conjugales lors des douze derniers mois. Entre 2016 et 2018, cinq décès faisant suite à ces mêmes violences ont été recensés chaque année sur l'île. Depuis 2019, aucune victime n'est en revanche à déplorer. Cette amélioration encourageante ne doit cependant pas faire baisser la garde des différents organismes pouvant venir en aide aux victimes.

C'est pourquoi Jacques Billant, préfet de La Réunion, a souhaité échanger avec quatre victimes de violences conjugales ce 25 novembre, dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes. Cet échange a été l’occasion de faire le point sur la politique de prévention, les mesures mises en œuvre pour faciliter le relogement des femmes et le dispositif d’accompagnement des auteurs de violence pour éviter la récidive.

Parmi ces quatre femmes, trois d'entre-elles ont dernièrement eu le courage de partager leur histoire et l'enfer qu'elles ont pu vivre lors de témoignages poignants. Ces derniers, diffusés depuis le 16 novembre dernier sur la chaîne Antenne Réunion, délivre un message clair : "On peut dire stop !". Leur but est alors d'encourager les potentielles victimes à parler, à se confier sur les violences qu'elles subissent au quotidien pour s'autoriser à sortir enfin de leur situation infernale. "Rien n'équivaut le récit des femmes", confie Nadine Caroupanin, directrice générale aux droits des femmes et à l'égalité.

Pour leur venir en aide, la préfecture a divisé son champs en trois axes principaux. Dans un premier temps, elle a désiré améliorer l'accueil et l'écoute auprès des victimes en formant près de 500 gendarmes à la prise en charge de ces dernières. "Cette formation dure au total cinq jours et les personnes en disposant y apprennent à prendre une déposition de plainte, écouter du mieux possible les victimes en les prenant par exemple à part afin de les rassurer", explique Marie-Annick Virama, l'une des quatre victimes présentes, aujourd'hui ajointe administrative au commissariat du Port.

