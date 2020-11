BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 26 novembre 2020



- Covid-19 : vers une fin des motifs impérieux au 15 décembre

- L'École supérieure d'art pourrait bientôt être privée de son master

- L'Argentine et le foot perdent leur "Dieu" Maradona, mort à 60 ans

- Covid-19 : quatre décès et 147 nouveaux cas en deux jours à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des averses dans les hauts, du soleil sur les plages

Covid-19 : vers une fin des motifs impérieux au 15 décembre

Le président de la République a annoncé lors de son allocution télévisée du 24 novembre un passage du confinement au couvre-feu le 15 décembre en Métropole. Un allègement qui signe aussi la fin des attestations de déplacement obligatoires sur le sol hexagonal. Non confinée, La Réunion avait appliqué le principe du motif impérieux pour voyager entre l'île et la Métropole. Seule une urgence (médicale, professionnelle ou personnelle) permettait alors de prendre l'avion, sur la base d'un justificatif. La préfecture pourrait ne pas s'exprimer avant le début de semaine prochaine, mais la date du 15 décembre devrait très probablement signer la fin du motif impérieux à La Réunion.

L'École supérieure d'art pourrait bientôt être privée de son master

Imaz Press le mentionnait déjà ce mercredi 25 novembre 2020 dans un article mettant en cause un professeur de l'École supérieure d'art (ESA) accusé de viol : l'établissement est en proie "à de nombreux dysfonctionnements". En juillet 2020, le ministère de la Culture, administratrice de l'école, a accordé la prolongation de l'accréditation de la délivrance d'un master uniquement pour l'année 2020-2021, sous réserve qu'un projet d'établissement soit soumis avant le 15 janvier. Une situation qui s'expliquerait par les nombreux dysfonctionnements relevés depuis quelques années au sein même de la direction de l'école. Entre mauvaise gestion de l'ESA et accusations de "harcèlement moral" à l'encontre de la direction, l'école est aujourd'hui dans la tourmente

L'Argentine et le foot perdent leur "Dieu" Maradona, mort à 60 ans

Légende du football, l'Argentin Diego Maradona est mort mercredi à 60 ans, laissant le monde du sport en deuil devant la disparition d'un des joueurs les plus charismatiques et les plus controversés de l'histoire. Le "Pibe de Oro" ("gamin en or"), l'auteur de la "Main de Dieu", Diego Armando Maradona est décédé des suites d'un arrêt cardiaque en Argentine, selon son porte-parole Sebastian Sanchi. L'Argentine a immédiatement décrété trois jours de deuil national dans le pays qui perd l'une de ses personnalités les plus adulées.

Covid-19 : quatre décès et 147 nouveaux cas en deux jours à La Réunion

Du 24 novembre au 25 novembre 2020, quatre personnes sont décédées de la Covid-19 à La Réunion. Les patients présentaient de fortes comorbidités, un était âgé de plus de 65 ans, deux de plus de 70 et un de plus de 85 ans. 147 nouveaux cas ont par ailleurs été confirmés sur ces deux jours, soit une moyenne journalière de 74 cas. Nous publions le communiqué complet ci-dessous.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des averses dans les hauts, du soleil sur les plages

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de sa tasse de café. Elle a vu qu'il y aura des averses dans les hauts, du soleil sur les plages ce jeudi 26 novembre 2020. Les températures sont de saison et la mer sera un peu agitée. Comment se passent les choses chez-vous ?