Pour répondre aux besoins de fret particulièrement importants en cette période de fin d'année, Air Austral lance une série de vols "Tout Cargo" au mois de décembre. Cinq rotations sont prévues entre La Réunion et la Métropole pour transporter 200 tonnes de fret. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis le début de la crise épidémique liée à la Covid-19, Air Austral se montre présente, aux côtés des autorités, et déploie les moyens nécessaires pour répondre aux besoins identifiés tant en termes de voyages que de transport de marchandise.



Pour répondre aux besoins de fret particulièrement importants en cette période de fin d'année et soutenir les agriculteurs réunionnais, Air Austral, en accord avec son autorité de tutelle, lance une série de vols "Tout Cargo" au mois de décembre.



Elle effectuera en ce sens 5 rotations exceptionnelles aux moyens de son Boeing 777-300ER, immatriculé F-OREU, entre La Réunion et Paris :



- Vols UU9972 CDG-RUN : 4/6/8/10/12 décembre 2020

- Vols UU9971 RUN-CDG : 5/7/9/11/13 décembre 2020



Tenant compte des directives de l’EASA, le fret sera transporté en soute uniquement.



Cette série de vols, qui vient s'ajouter aux vols commerciaux déjà proposés par la compagnie, permettra l’exportation de plus de 200 tonnes de Fret, ce qui représente environ 40 tonnes par rotation. Fret composé exclusivement de fruits tropicaux (ananas, letchis et fruits de la passion principalement) destinés à être distribués en grandes surfaces et dans les magasins de grands frais en métropole et en Europe.



Par ailleurs Air Austral a été désignée par le gouvernement français pour rapatrier les 80 pompiers venus prêter mains fortes aux pompiers réunionnais sur l’incendie déclaré au Maido. Le vol a décollé ce mercredi 25 novembre 2020 à destination de Marseille.



L’appareil reviendra ce vendredi 27 novembre, en vol ferry " Tout Cargo ". Il fera une première escale à Mayotte pour y déposer le fret transporté (poste et général cargo) avant de regagner La Réunion.



Dans ce contexte difficile, Air Austral est plus que jamais mobilisée aux côtés des réunionnais et des mahorais.



La compagnie se tient ainsi prête à renouveler cette opération selon les moyens dont elle dispose si cela est rendu nécessaire.