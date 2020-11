Acteur majeur dans le domaine médico-social à la Réunion, la Fondation Père Favron a signé ce mardi 24 novembre 2020 une convention de prêt de 20 millions d'euros avec l'Agence française de développement (AFD). Cette somme sera dédiée à la construction d'un EPHAD au Tampon ainsi qu'à la rénovation et la reconstruction d'un institut médico-social à Saint-Louis. Nous publions ici le communiqué de l'AFD. (Photo AFD)

Le Président de la Fondation Père Favron, Monsieur Jean-Louis CARRERE et le Directeur du Département des Trois Océans de l’Agence Française de Développement (AFD), Monsieur Charles TROTTMANN, ont signé ce mardi 24 novembre 2020, une convention de prêt de 20 millions d’euros.



L’AFD accompagnera la réalisation de deux projets de la Fondation. D’abord, la construction de l’EHPAD Terrain Fleury, sur la commune du Tampon. Cet établissement de 83 places (dont 24 pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 5 places d’hébergement temporaire) permettra d’accroître les capacités d’accueil sur l’île. Également la construction-rénovation d’un complexe de bâtiments hébergeant les activités du pôle d’accueil continu de l’Institut Médico-social Charles Isautier dédiés à des enfants handicapés à Saint-Louis.



Ces projets s’inscrivent dans la stratégie 100% lien social de l’AFD qui marque sa volonté d’œuvrer pour limiter les facteurs d’exclusion sociale en soutenant les projets qui améliorent les conditions de vie des réunionnais et réduisent les inégalités entre populations et territoires. L’accès à la santé, à la protection sociale et le renforcement des systèmes de santé (infrastructures et équipements) sont des domaines d’intervention prioritaires pour l’Agence.



L’AFD a déjà participé à trois projets portés par la Fondation au cours des 10 dernières années : la construction d’un Foyer d’Accueil Médicalisé à Saint-Benoît, le financement de la construction de l’EHPAD Fabien Lanave au Port et l’extension d’un Foyer d’Accueil Médicalisé à Saint-Pierre.