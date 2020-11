Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Jean-Michel Blanquer est dans la tourmente depuis les récentes enquêtes publiées par Médiapart et Libération. Le ministre de l'Education nationale et son ministère sont accusés d'avoir contribué à la création et à l'utilisation d'un syndicat lycéen, Avenir Lycéen, avec l'idée de servir la communication gouvernementale. (Photo AFP)

