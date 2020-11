Dans le cadre de la semaine de la petite enfance et de l'enfance, la CAF a organisé avec ses partenaires un forum des métiers de la petite enfance au Village Corail à Saint‐Paul le 24 novembre 2020. Nous publions le communiqué complet ci-dessous.

Les professionnels de la petite enfance étaient au rendez‐vous et à nos côtés pour parler de leurs métiers et susciter de l’intérêt pour un secteur qui est un gisement d’emploi, les besoins étant importants sur notre département.

Plus de 300 collégiens en provenance de toute l'Ile ont pu échanger avec les acteurs institutionnels et du monde de la formation, des élèves de bac pro petite enfance et divers professionnels en exercice sur les différentes possibilités offertes par ce secteur d'activité dynamique. 150 demandeurs d'emploi ont pu également rencontrer en job‐dating des collectivités ou établissements à la recherche de personnels compétents.

La manifestation a été encadrée tout au long de la journée par une quarantaine d'élèves et leurs enseignants de classes de CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance et d’agents de sécurité du Lycée Lepervenche du Port en partenariat sur cette journée. Les jeunes y ont trouvé un terrain de mise en situation professionnelle.

La CAF remercie toutes les personnes qui ont permis de faire de cette journée une belle réussite collective au service de l'orientation et de l'insertion professionnelles.