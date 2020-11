"Depuis le début du mois de novembre, le rythme des captures de requins près des côtes Ouest et Sud de l'île est à la hausse" annonce la préfecture ce jeudi 26 novembre. Le préfet lance donc un appel à la prudence à la population en cette période de début d'été "où la fréquentation des plages s'accroît et où les activités en mer sont plus nombreuses". Nous publions le communiqué complet ci-dessous.

Les captures de cette semaine :

- hier soir, ont été pêchés à Saint-Gilles un requin bouledogue femelle de 3m et un requin tigre mâle de 2,80m.

- lundi et mardi, 2 requins tigre de 3m ont été capturés à Trois-Bassins (Grande Ravine) et à Saint-Leu.



À noter que nous sommes depuis plusieurs semaines dans une période où les femelles se rapprochent de la côte pour mettre bas ce qui aggrave considérablement le risque d’attaque.



La plus grande prudence est ainsi encore une fois recommandée à tous les usagers de la mer, et plus particulièrement aux pratiquants des activités nautiques particulièrement exposées au risque requin (surfeurs, body-boardeurs…) qui font l’objet d’une réglementation spécifique.



Pour rappel, l'arrêté préfectoral interdisant la baignade et les activités utilisant la force motrice des vagues est toujours de vigueur dans la zone des 300 mètres, hors zones dédiées avec des systèmes de protection.