Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 25 minutes

L'Observatoire des inégalités annonce dans un rapport publié ce jeudi 26 novembre que les territoires d'outre-mer, et notamment La Réunion, sont aujourd'hui particulièrement touchés par la pauvreté. Parmi les 20 villes de plus de 20 000 habitants où la pauvreté est la plus élevée, cinq communes sont réunionnaises. La Guyane et Mayotte se trouvent dans des situations probablement plus compliquées mais l'absence de données les concernant empêche leur prise en compte. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

L'Observatoire des inégalités annonce dans un rapport publié ce jeudi 26 novembre que les territoires d'outre-mer, et notamment La Réunion, sont aujourd'hui particulièrement touchés par la pauvreté. Parmi les 20 villes de plus de 20 000 habitants où la pauvreté est la plus élevée, cinq communes sont réunionnaises. La Guyane et Mayotte se trouvent dans des situations probablement plus compliquées mais l'absence de données les concernant empêche leur prise en compte. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)