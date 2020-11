BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 27 novembre 2020



Roche Plate : la population craint de devoir évacuer

Depuis l'incendie du Maïdo, les habitants de Roche Plate sont encore plus isolés de l'île qu'ils ne l'étaient avant. Le réseau de téléphonie fixe reste suspendu, les sentiers sont fermés, un risque d'éboulement a forcé la municipalité à fermer l'école primaire. Au sein des habitants, l'inquiétude est vide, ils craignent de devoir évacuer l'îlet.

Griezmann, Mbappé, Gobert: les sportifs français montent au créneau contre les violences policières

Et si les sportifs français, longtemps timides dès qu'il s'agissait de débat public, décidaient d'imiter les Américains ? La vidéo du passage à tabac d'un homme noir par des policiers à Paris a suscité l'indignation de plusieurs grands noms, comme les footballeurs Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, ainsi que le basketteur Rudy Gobert. Invité ce jeudi de France 2, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pour sa part annoncé qu'il demande la révocation des policiers impliqués. Pour l'heure, trois policiers ont été suspendus.

Black Friday : tenter les réductions ou se maintenir à flots... les commerçants partagés

Alors que le Black Friday est décalé d'une semaine en Métropole, il aura bien lieu ce vendredi 27 novembre 2020 sur l'île. L'objectif de cette journée de soldes venue des Etats-Unis est de proposer des réductions importantes aux clients avant le début des achats de Noël. A La Réunion, les commerçants sont partagés : essayer de faire du chiffre avec quelques réductions, ou ne pas prendre de risque et se maintenir à flots.

Mayotte : flambée de violences dans le nord de l'île

L'île aux parfums est encore une fois en proie à une véritable flambée de violences dans le nord, à Dzoumogné. Face à des conditions de vie qui se dégradent toujours plus vite, de vives tensions ont à nouveau éclaté cette semaine entre jeunes et forces de l'ordre. La journée du 24 novembre notamment a poussé la préfecture de Mayotte à mobiliser des renforts du GIGN (Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale).

Nuit des chercheurs 2020 : une édition connectée

Ce vendredi 27 novembre 2020 se tient la troisième édition de la nuit européenne des chercheurs à La Réunion. Cet événement est l'occasion pour le public d'échanger avec les différents chercheurs et d'en apprendre plus sur leurs travaux. Une édition connectée cette année, compte tenu des conditions sanitaires. Au programme donc : des échanges en web conférence, une exposition interactive et un live de 18h à 23h.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel plutôt nuageux

Matante Rosina a vu que le ciel sera très nuageux ce vendredi 27 novembre 2020. Elle dit que quelques averses pourraient même s'abattre. Notre gramoune ajoute que les températures sont de saisons et que le vent souffle en rafales pouvait atteindre 50 km/h. Tout cela est vrai chez-vous ?