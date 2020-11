Le mouvement social écologiste Extinction Rébellion appelle une nouvelle fois à la mobilisation. Cette fois un rassemblement massif que le collectif organise, le 19 décembre prochain à Saint-Paul. Au programme : des actions anti pub, anti déchets, une vélorution et une action de végétalisation. Le mouvement, qui prône la désobéissance civile pacifique, souhaite réunir des centaines de participants et ainsi envoyer un message fort à la classe politique. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Extinction rebellion Réunion. (Photo d'archives XR Réunion)

"Extinction Rébellion lance le samedi 19 décembre une action citoyenne de masse sur Saint-Paul. Une action de masse c'est quoi ? C'est une action qui concentre des centaines de personnes autour d'un objectif précis dans l'espace public pour montrer que nous sommes nombreux à vouloir un changement face à l'urgence du changement climatique et à la disparition de la biodiversité.

On prévoit sur cette journée d'agir sur quatre sujets différents afin de permettre au maximum de personnes de participer en fonction de leur sensibilité :

- Action ANTI PUB le matin en ciblant les panneaux qui enlaidissent nos villes et nous poussent à toujours plus de consommation. Nous exigeons qu'ils soient bannis de l'espace public

- Action DECHET le matin en lançant une grande opération de nettoyage de tout le centre-ville de Saint Paul. Nous n'acceptons pas leur solution de l'incinérateur qui ne règle aucun problème et nous envoie dans une impasse.

- Action VELORUTION en début d'après-midi avec une vague de cyclistes dans la ville pour exiger une vraie politique de transport durable

- Action VEGETALISATION du centre-ville l'après-midi avec des plantations d'espèces comestibles dans les espaces publics pour exiger une politique visant l'autonomie alimentaire

On rappelle que le mouvement Extinction Rébellion prône la désobéissance civile pacifique face à l'urgence climatique et que ces actions seront donc menées sans violence et qu'elles sont ouvertes aux enfants et aux familles. Les actions envisagées permettront de facilement respecter une distance sanitaire raisonnable avec la création de petits groupes si nécessaire."