Ce samedi 28 novembre 2020, une collecte de sang est planifiée à l'école élémentaire centrale de Saint-Denis, 121 B rue Jules Auber. Cette collecte est organisée en partenariat avec l'Association UNIR OI. Elle se déroule de 9h à 15h. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"La mobilisation doit se poursuivre sur la durée ; Les donneurs sont ainsi attendus dès à présent dans les nombreuses collectes mobiles et dans les maisons du don du territoire. Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles" rappelle l'établissement français du sang.



Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone (0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92) ou directement en ligne sur ce lien.

