C'est ce vendredi 27 novembre 2020 que sera versée l'aide exceptionnelle de solidarité promise par le gouvernement en octobre dernier. Un coup de pouce financier qui sera attribué aux familles plus précaires bénéficiant déjà de certains minimas sociaux, mais aussi à certains jeunes de 18 à 25 ans. Pour faire face à la crise sanitaire et économique les foyers percevant certaines allocations recevront une prime de 150 euros supplémentaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Qui peut bénéficier de cette aide ? Tout d'abord les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité outre-mer (RSO), qui percevront automatiquement 150 euros supplémentaires. 100 euros de plus seront versés pour chaque enfant à charge. À noter que sont considérés comme "enfants à charge", les enfants âgés de moins de 20 ans. Pôle emploi versera les-même sommes aux chômeurs de longue durée touchant l'ASS.



L'exécutif à cette fois-ci dédié une aide aux 18-25 ans : qu'ils soient apprentis, stagiaires, étudiants ou non étudiant, les jeunes auront aussi le droit à ces primes. Les bénéficiaires de l'aide au logement auront également le droit à une aide de 150 euros et également 100 euros de plus par enfant à charge. Concernant les étudiants boursiers, une aide de 150 euros sera versée par le CROUS début décembre.



