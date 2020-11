Ce vendredi 27 novembre 2020 se tient la troisième édition de la nuit européenne des chercheurs à La Réunion. Cet événement est l'occasion pour le public d'échanger avec les différents chercheurs et d'en apprendre plus sur leurs travaux. Une édition connectée cette année, compte tenu des conditions sanitaires. Au programme donc : des échanges en web conférence, une exposition interactive et un live de 18h à 23h. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Rencontrer des chercheurs, échanger avec eux, mieux connaitre leurs travaux, le tout dans une atmosphère plus intimiste et propice à la discussion, c'est l'objectif de la Nuit européenne des chercheurs, qui se tient ce vendredi 27 novembre. Pour la troisième année consécutive, cet événement sera organisé sur notre île par l'Université de la Réunion. Gratuit et en libre accès, il est ouvert au public âgé de plus de 10 ans. Une édition un peu particulière, en raison de la crise sanitaire, en effet la Nuit des chercheurs se fera de manière connectée. Plusieurs animations sont prévues, web conférence, exposition interactive et un live à suivre sur YouTube et Facebook.



Au cours de la soirée, l'Université de la réunion proposera des rencontres dans le noir. Le concept est simple, après s'être inscrit sur la plateforme Zoom, il vous sera possible d'écouter toutes les demi-heures un chercheur pendant quelques minutes sans voir le visage de l'intervenant. Il sera ensuite possible d'échanger avec le chercheur pour en apprendre plus à son sujet.



Et un tête à tête avec un chercheur, ça vous tente ? Sur le même modèle que le speed dating, pendent la soirée vous aurez l'opportunité de discuter de manière rapide et chronométrée avec les chercheurs. Habituellement organisé dans chaque ville, cette édition sera mutualisée, et il sera possible discuter avec plus d'une centaine de chercheurs de La Réunion et de la Métropole.

Quant à l'activité "Le secret du labo", elle consistera à reconnaître ce qui se cache derrière les photos partagées sur le site de l'Université. À noter que pour participer il est indispensable de s'inscrire sur la billetterie nationale.

