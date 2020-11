Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

C'est une histoire à la fois passionnante et étonnante que partage Science et vie dans un article paru le 21 novembre 2020 : le cas d'une femme requin-zèbre qui a accouché de quatre petits, alors qu'elle n'avait pas été en contact avec un mâle depuis plus de trois ans. C'est à l'aquarium de Townsville, en Australie, que la femelle a mis bas à trois petites femmes, dont une a à son tour mis bas plus tard, encore une fois d'une femelle. Mais comment est-ce possible sans l'intervention d'un mâle ? On appelle cela la parthénogenèse.

