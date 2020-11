BONJOUR - Voici les titres à la une de ce samedi 28 novembre 2020 :



- Un plan de cession pour le Journal de l'Île

- Avec la plateforme Mémo de vie, les victimes peuvent "garder une trace"

- Covid-19 : un décès et 106 nouveaux cas recensés en deux jours

- Roche-Plate : Le risque d'éboulements menace cinq bâtiments

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Jeu vidéo, requin-zèbre et d'autres actualités indignes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie dans l'est

Un plan de cession pour le Journal de l'Île

Le Journal de l'île de La Réunion (JIR) va lancer un plan de cession qui permettra aux actionnaires actuels d'acquérir à nouveau l'entreprise de presse. Cette annonce a été faite par Jacques Tillier, président du JIR, ce vendredi soir 27 novembre 2020 d'abord au cours d'un comité d'entreprise et ensuite à l'ensemble du personnel réuni en assemblée générale. En butte à de graves difficultés financières, le JIR - plus ancien journal papier de La Réunion - est en redressement depuis le 4 novembre dernier. L'opération de reprise vise à donner un nouveau souffle à l'entreprise.

Avec la plateforme Mémo de vie, les victimes peuvent "garder une trace"

Sous l'égide du gouvernement, la fédération France Victimes a lancé en début de semaine, la plateforme Mémo de vie. Son objectif est de permettre aux victimes de violences conjugales de sauvegarder en ligne tous les éléments qui pourraient être nécessaires pour un dépôt de plainte et une enquête. Les victimes auront également accès à des informations et des contacts correspondants à leurs besoins.

Covid-19 : un décès et 106 nouveaux cas recensés en deux jours

Selon le dernier bilan de la préfecture et de l'ARS, un décès lié à la Covid-19 est à déplorer en cette fin de semaine. Le patient était âgé de plus de 55 ans. Par ailleurs, 106 nouveaux cas ont été recensés en deux jours, les 26 et 27 novembre 2020. A ce jour, 15 clusters sont actifs et 73 ont été clôturés depuis le mois d'août. Le nombre de cas en baisse ces derniers jours mais la circulation du virus reste active, préviennent les autorités.

Roche-Plate : Le risque d'éboulements menace cinq bâtiments

Huguette Bello, maire de Saint-Paul accompagnée du sous-préfet de la commune, s'est rendue ce vendredi 27 novembre 2020, dans la matinée à Roche Plate afin de rencontrer les habitants de l'ilet et faire un point sur la situation, suite aux risques d'éboulements qui menacent le village. Cinq bâtiments sont directement menacés par ce danger. L'école, l'antenne de la Protection Maternelle et Infantile (dispensaire), deux gites et la maison forestière de l'Office National des Forêts (ONF) sont ainsi situés dans une zone avec un risque d'impact élevé à très élevé. Aucune habitation n'est pour sa part concernée.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Jeu vidéo, requin-zèbre et d'autres actualités indignes

Chaque semaine, Imaz Press fait la sélection des informations les plus insolites que sa rédaction a pu trouver. Malheureusement, cette semaine, nous n'avions pas trop la tête à ire, l'actualité nous ayant surtout plus indigné qu'autre chose. Pas de panique, il y a tout de même deux articles amusants à retrouver ce samedi, mais pour le reste, on ne garantit pas vraiment d'éclats de rire.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie dans l'est

Cela ne permettra pas de dire adieu à la sécheresse mais des pluies sont quand même à prévoir dans l'est et le sud-est. Matante Rosina voit des gouttelettes perler le long de sa tasse de thé... c'est bon signe. Et puis le soleil va revenir vers Sainte-Rose et Saint-André. Dans l'après-midi le temps s'annonce plus nuageux sauf vers Saint-Pierre où le ciel bleu sera au rendez-vous.