Dans l'attente de l'édition 2021 du Festival du Film Citoyen le comité d'organisation propose une édition 2020 conforme aux restrictions sanitaires. Cette édition d'un jour est composée d'ateliers-forum et de projections-débats abordant des thèmes d'actualité. Elle est l'occasion d'un espace de rencontres inter-associations tout en étant ouvert à un public large autour d'échanges et de projections de films. Nous publions le programme ci-dessous.

De 16 à 18 heures, trois ateliers seront animés en simultané? La jauge limitée à 30 personnes par atelier.



• Autonomie alimentaire

Une alimentation saine et locale : c’est possible ! Comment atteindre l'autonomie alimentaire à la Réunion pour une alimentation saine et durable, accessible à tous par une agriculture locale, bio, paysanne ? Point sur la situation actuelle et suites à donner, le développement du Bio / Durable, la vie chère et la relocalisation de l’emploi.



• Vélorution

Pour des transports doux, collectifs et durables. Etat des lieux du transport à La Réunion : vélo et transports doux, la Vélorution : bilan et suites, les projets municipaux et les politiques locales, les aménagements urbains.



• La crise Covid

Une gouvernance par la peur ? Focus sur la gestion de la Covid-19 en terme de santé publique, les moyens mis en œuvre et questionnement sur les mesures liberticides ("gestes barrières" et Etat d’urgence sanitaire ...).



Restitution des ateliers de 18 à 19 heures



De 19h45 à 23h00 : projections et débats - deux films en plein air



" Animal on est mal " : court métrage de Sophie Bruneau. Sortie en 2014 / 12mn

Petite histoire technique (et politique) du fil de fer barbelé.



" Je veux ma part de terre - Réunion " : documentaire de Jean-Marie-Pernelle et Fred Lambolez. Sortie en 2020 / 67 mn

Malgré sa bonne volonté, Olivier, tout jeune agriculteur de l'île de la Réunion est confronté aux pires difficultés pour lancer sa toute nouvelle exploitation bio.

Les réservation en ligne uniquement. Rendez-vous sur le site festivalfilmcitoyen.re