Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 18 heures

Cela ne permettra pas de dire adieu à la sécheresse mais des pluies sont quand même à prévoir dans l'est et le sud-est. Matante Rosina voit des gouttelettes perler le long de sa tasse de thé... c'est bon signe. Et puis le soleil va revenir vers Sainte-Rose et Saint-André. Dans l'après-midi le temps s'annonce plus nuageux sauf vers Saint-Pierre où le ciel bleu sera au rendez-vous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

