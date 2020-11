Un internaute anonyme nous fait part de photos franchement honteuses... Pris sur le fait, un automobiliste s'arrête dans les environs de Boucan Canot et ouvre sa portière... pour y jeter un tas d'ordures par terre ! Un geste honteux qu'a voulu partager cet internaute, qui a eu le temps de prendre une photo du tout nouveau dépôt sauvage. (Photo : DR)

"Je sortais de la Route des Tamarins quand j'ai vu cet homme jeter ses déchets" témoigne un internaute souhaitant rester anonyme mais qui nous fait part de sa mésaventure. "On a cru mal voir et on a fait demi-tour. On est restés au rond-point pour voir, et cet homme jetait des bouteilles. On est donc revenus vers lui pour prendre ça en photo (voir photo en tête d'article, ndlr)."

L'internaute et la personne qui l'accompagnait ont osé interpeller l'individu : "on lui a demandé 'c'est quoi ça ?!', il nous a dit 'non ce n'est pas moi' en ajoutant qu'on était fous". Suite à quoi l'automobiliste est reparti. "En plus le boug ose être en colère !" s'agace l'internaute.

Un témoignage qui montre que les dépôts sauvages ont encore - hélas - de beaux jours devant eux...

